Имеется ЦБ 1С:Предприятие 8.3 (8.3.14.1854) Розница для Беларуси, редакция 2.2. и около 30 РИБ, обмен файлами по расписанию. У

каждой РИБ сейчас настроен по одному пользователю без пароля, через которого

работает минимум два продавца по сменно. Хотим создать в каждой РИБ минимум по

два пользователя, но делать это удаленно, в ЦБ. Появилась такая потребность в

связи с тем что часто меняются продавцы (приемка/увольнение) и мигрируют в

пределах города, т.е. у нас в Минске около 10 РИБ и некоторые продавцы могут

работать в течении месяца на разных местах. Создавать пользователей (и

поддерживать их) непосредственно на каждой РИБ это очень трудозатратно.

Задача

Если в базе создается пользователь, то он должен передаваться обменом на РИБы со всеми настройками: Группы, в которые он

включен, Настройки пользователя, Права доступа, Дополнительные права

пользователя, пароль пользователя, проставленные галки в чекбоксах.

Учесть то, что если любая настройка меняется (в т.ч. галка ставится или снимается), то она должна попадать в РИБы.

Необходимо рассчитать стоимость по трем вариантам:

1) В настройках пользователя нужно разбить галку «Показывать в списке выбора» на две: 1я - Показывать в списке выбора в текущей базе; 2я - Показывать в списке выбора в распределенных базах.

2) В настройках пользователя добавить поле со списком РИБов, в которые данный пользователь будет попадать.

3) Свой вариант.