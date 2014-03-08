Требуется устранить проблемы в 1С: выявить причину появления минусов в остатках, которые не позволяют провести отчет, и восстановить настройки email после смены пароля. Подключение к системе будет осуществляться через AnyDesk.
Создать в каждой РИБ минимум по два пользователя
Имеется ЦБ 1С:Предприятие 8.3 (8.3.14.1854) Розница для Беларуси, редакция 2.2. и около 30 РИБ, обмен файлами по расписанию. У
каждой РИБ сейчас настроен по одному пользователю без пароля, через которого
работает минимум два продавца по сменно. Хотим создать в каждой РИБ минимум по
два пользователя, но делать это удаленно, в ЦБ. Появилась такая потребность в
связи с тем что часто меняются продавцы (приемка/увольнение) и мигрируют в
пределах города, т.е. у нас в Минске около 10 РИБ и некоторые продавцы могут
работать в течении месяца на разных местах. Создавать пользователей (и
поддерживать их) непосредственно на каждой РИБ это очень трудозатратно.
Задача
Если в базе создается пользователь, то он должен передаваться обменом на РИБы со всеми настройками: Группы, в которые он
включен, Настройки пользователя, Права доступа, Дополнительные права
пользователя, пароль пользователя, проставленные галки в чекбоксах.
Учесть то, что если любая настройка меняется (в т.ч. галка ставится или снимается), то она должна попадать в РИБы.
Необходимо рассчитать стоимость по трем вариантам:
1) В настройках пользователя нужно разбить галку «Показывать в списке выбора» на две: 1я - Показывать в списке выбора в текущей базе; 2я - Показывать в списке выбора в распределенных базах.
2) В настройках пользователя добавить поле со списком РИБов, в которые данный пользователь будет попадать.
3) Свой вариант.
Заявки фрилансеров
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