Имеется:

Сеть торговых точек. Используются терминалы MSPOS-E-Ф (android) с приложением 1С:Мобильная касса. Обмен со старшей 1С:УНФ происходит в режиме offline-оборудования. Только в конце смены приходит отчёт о продажах.

На каждой точке установлены принтеры этикеток GoDex GE330. Всё оборудование торговых точек и старшая 1С находятся в одной сети.

Задача: в момент продажи через 1С:Мобильная касса перехватывать название товара и некоторые дополнительные поля, и отправлять задание на печать на принтер этикеток этой торговой точки. Чтобы сразу после продажи продавец мог наклеить на товар этикетку и отдать покупателю.

Срок исполнения: 1 месяц.

Стоимость работ: от 30 000 рублей (договорная).