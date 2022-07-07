Необходимо загрузить товары в 1С через табличную форму. Имеется список товаров в Excel, который нужно использовать для добавления остатков и цен в систему 1С. Требуется опыт в 1С-программировании для выполнения задачи.
Скрипт для печати этикеток в связке с 1С:Мобильная касса
Имеется:
Сеть торговых точек. Используются терминалы MSPOS-E-Ф (android) с приложением 1С:Мобильная касса. Обмен со старшей 1С:УНФ происходит в режиме offline-оборудования. Только в конце смены приходит отчёт о продажах.
На каждой точке установлены принтеры этикеток GoDex GE330. Всё оборудование торговых точек и старшая 1С находятся в одной сети.
Задача: в момент продажи через 1С:Мобильная касса перехватывать название товара и некоторые дополнительные поля, и отправлять задание на печать на принтер этикеток этой торговой точки. Чтобы сразу после продажи продавец мог наклеить на товар этикетку и отдать покупателю.
Срок исполнения: 1 месяц.
Стоимость работ: от 30 000 рублей (договорная).
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