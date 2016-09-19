Сверстать макета для email

Требуется доработать Html одностраничник Требуется опытный человек который хорошо знает html Работы совсем немного. Проект срочный нужно сделать за сегодня поэтому нужен человек который начнет прямо сейчас 1.Настроить форму бесплатного звонка на [email protected] и форму внизу экрана "Оставить ...