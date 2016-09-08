Требуется доработать Html одностраничник Требуется опытный человек который хорошо знает html Работы совсем немного. Проект срочный нужно сделать за сегодня поэтому нужен человек который начнет прямо сейчас 1.Настроить форму бесплатного звонка на [email protected] и форму внизу экрана "Оставить ...
Html/Css верстка макетов интернет-магазина. Исходники в .cdr
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Объем работ:
Главная + несколько внутренних.
Верстка адаптивная.
Обратите внимание - исходники в формате .cdr (разницы от формата .psd можно сказать никакой нет, все по слоям, просто открывать в кореле нужно будет).
Макеты и ТЗ вышлю по запросу.
Прошу писать заявки тех. кто сегодня сможет взять проект.
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