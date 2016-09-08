Верстка макета

HTML-версткаЗавершен6 заявок236 просмотров
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Нужно сверстать макет - адаптив.

7 лет назад
benefitm
Михаил 
53 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
32 отзыва
Выбранный исполнитель
hudiakov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$10
1 день
Верстка выполнена в срок. Хороший адаптив. Были внесены необходимые корректировки. Рекомендую однозначно.
Адекватный заказчик. Доступно и подробно объяснил задание. Оперативно оплатил работу. Рекомендую к сотрудничеству!
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