Верстка макета

На лендинге http://goo.gl/AmllVS Необходимо поправить вот здесь - http://take.ms/C6Bq1 Нужно, что бы выло та написано "(093) 995- показать номер" и все было ровно Такой же номер есть внизу. http://take.ms/JK2oi1 и нужно также сделать - http://take.ms/YY4UZ Оплата - договорная Сроки - 1день БОНУС - Мега отзыв