Редизайн раздела сайта

С Александром работаю не первый раз — он действительно профессионал, причем очень приятный в общении. Более того, в этот раз проект был нетипичным — не в Photoshop или Illustrator, а в Affinity Designer + PDF. Александр со всем разобрался, поставил себе Affinity Designer и сделал все в лучшем виде. Однозначно рекомендую!