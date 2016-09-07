Редизайн раздела сайта

HTML-версткаЗавершен1 заявка142 просмотра
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Нужно сделать редизайн сайта с тянущейся версткой, с адаптацией под телефоны по макетам (8 шагов)

7 лет назад
nixtka_
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
alraa
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
14 часов назад
7 лет назад
$550
24 дня
С Александром работаю не первый раз — он действительно профессионал, причем очень приятный в общении. Более того, в этот раз проект был нетипичным — не в Photoshop или Illustrator, а в Affinity Designer + PDF. Александр со всем разобрался, поставил себе Affinity Designer и сделал все в лучшем виде. Однозначно рекомендую!
Верстка проекта в несколько этапов. За всё время работы было приятно общаться с Сергеем, все комментарии и правки по делу, максимальная помощь и обратная связь. Рекомендую и буду готов поработать вместе снова.
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