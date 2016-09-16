Шапка сайта

ТЗ отправил Исполнителю, все условия обсудили.
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Убрать пустые места в шапке https://yadi.sk/i/xtBxvQNrumgde
Убрать слева от контента вот это https://yadi.sk/i/KbzLbWP6umggq
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