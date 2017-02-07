Alexander_6424

Профессиональная верстка сайтов | HTML5, CSS3

Skype: live:aa6ee0a51f8189f (как добавить ›› http://goo.gl/Nb6IIM)

E-mail: [email protected]

Знания, умения, навыки:

HTML5, CSS3, jQuery.

Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).

Блочная фиксированная / резиновая верстка.

Адаптивная верстка.

Bootstrap 3/4.

LESS/SASS

GulpJS

Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

SEO-верстка.

Адаптация / внедрение плагинов.

Использование спрайтов.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).

Реализация pixel perfect.

Комментарии.

Время работы:

Работаю 7 дней в неделю (Пн-Вс)

Online с 9:00 MSK

О работе:

Работаю по предоплате 50%. Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.

Главный принцип о себе:

Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся - будьте уверены - сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.

Гарантирую:

Соблюдение сроков.

Качественную работу.

Разумные цены.

Постоянный online.

Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

Ответ на письма, написанные на почту - 100%.

WebMoney (WMR, WMZ).

Qiwi

Яндекс Деньги.

E-mail: [email protected]