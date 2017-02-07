Alexander_6424

Александр Alexander_6424

 
26 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Профессиональная верстка сайтов | HTML5, CSS3

Skype: live:aa6ee0a51f8189f (как добавить ›› http://goo.gl/Nb6IIM)

E-mail: [email protected]

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Bootstrap 3/4. 
  • LESS/SASS
  • GulpJS
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • SEO-верстка.
  • Адаптация / внедрение плагинов.
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
  • Реализация pixel perfect.
  • Комментарии.
Время работы:

Работаю 7 дней в неделю (Пн-Вс)

Online с 9:00 MSK

О работе:

Работаю по предоплате 50%. Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.

Главный принцип о себе:

Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся - будьте уверены - сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.

Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Разумные цены.
  • Постоянный online.
  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
  • Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:
  • WebMoney (WMR, WMZ).
  • Qiwi
  • Яндекс Деньги.
Skype: live:aa6ee0a51f8189f (как добавить ›› http://goo.gl/Nb6IIM)

E-mail: [email protected]