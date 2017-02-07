Alexander_6424

Приветствую, Нужно создать пост рекламы, нашей группы вк vk.com/zloienot24 Пишите сроки и цену.
Skype: live:aa6ee0a51f8189f (как добавить ›› http://goo.gl/Nb6IIM)
E-mail: [email protected]
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Bootstrap 3/4.
- LESS/SASS
- GulpJS
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- SEO-верстка.
- Адаптация / внедрение плагинов.
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
- Реализация pixel perfect.
- Комментарии.
Работаю 7 дней в неделю (Пн-Вс)
Online с 9:00 MSK
О работе:
Работаю по предоплате 50%. Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.
Главный принцип о себе:
Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся - будьте уверены - сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Постоянный online.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
- WebMoney (WMR, WMZ).
- Qiwi
- Яндекс Деньги.
E-mail: [email protected]
- Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день, нужно создать Обложку для группы вк разрешение 795 х 200 пишите ценуСоциальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте, есть скрипт рулетки CS GO нужно заменить авторизации Steam на WG API Пишите сразу сроки и ценуВеб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, нужно написать скрипт рулетки world of tanks вот примеры: https://wotshop.net https://wotcase.ru https://wotcase.ru Думаю они все на основе этого скрипта https://gam-hoster.ru/scripts/raznye-skripty-i-boty/opencase/88-sliv-privata-random-wot.html Пишите обсудим подробнее!Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад