PSD -> HTML 1 страница до завтра

Только саму верстку. Не семантическое ядро, не тексты, не мета. http://abk.ufalab.com h1 должны быть в правильном месте, h2 убрать мусорные и т.д. Понятно это так заголовок подзаголовок текст подзаголовок текст А когда все разбросано в разных местах, куча мусора и технических блоков в верхней ...
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Здравствуйте!
Нужно сверстать одну не сложную страничку!
Завтра нужно завершить верстку!
Пишите кто свободен, скину макет!
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