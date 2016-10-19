PSD -> HTML 1 страница до завтра

Только саму верстку. Не семантическое ядро, не тексты, не мета. http://abk.ufalab.com h1 должны быть в правильном месте, h2 убрать мусорные и т.д. Понятно это так заголовок подзаголовок текст подзаголовок текст А когда все разбросано в разных местах, куча мусора и технических блоков в верхней ...