Верстка лендинг пейдж

Добрый день! Есть макеты частей страниц сайта Есть тестовый сайт, на котором надо сделать верстку этих частей Шаблон стоит адаптивный, верстка этих частей должна быть тоже адаптивной Страница 1: http://credmy.ru/altajskij-kraj/barnaul/kredit Страница 2: http://credmy.ru/kredit-v-sovkombanke На первой странице предложения идут друг за другом ...
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Всем доброго времени суток, нужно сверстать 2 лендинга
все тз при общении скидывайте примерные сроки и стоимость
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