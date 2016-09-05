Верстка лендинг пейдж

HTML-версткаЗакрыт52 заявки369 просмотров
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Всем доброго времени суток, нужно сверстать 2 лендинга 

все тз при общении скидывайте примерные сроки и стоимость 

7 лет назад
prixodckoe
Приходько 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
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