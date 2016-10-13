Требуется Html/Css верстка макета интернет-магазина

Здравствуйте. Требуется верстальщик для доработок готового интернет-магазина, работающего на опенкарте 1.5 версии. Верстать нужно сразу на сайте http://new.sportbey.com.ua/ Обещаю адекватную и своевременную оплату труда. Если вы будете делать все качественно и оперативно. Прикрепляйте свой скайп, если готовы приступить.