Требуется Html/Css верстка макета интернет-магазина

Сверстать таблично три похожих HTML письма чтобы количество символов в коде каждого письма не привышало 20000 https://drive.google.com/open?id=0B0TKYeuq93S0RXo4LUlabm5BOTA
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Главная, страница каталога, типовые внутренние. Адаптивность.
ТЗ и макеты вышлю для обсуждения подходящим кандидатам. Просьба писать тем, кто сегодня может взять проект в работу.
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