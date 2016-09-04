Проблема с размещением двух html5-баннеров на странице

HTML-версткаЗакрыт4 заявки199 просмотров
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Как решить проблему с размещением двух html5-баннеров на одной странице, чтобы их коды не конфликтовали?

HTML
7 лет назад
OlegSta
Олег 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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