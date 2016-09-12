Натянуть верстку на WP

HTML-версткаЗавершен16 заявок296 просмотров
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Есть готовая верстка, нужно ее одеть на Wordpress. От вас цена и сроки.

http://html.alardo.com.ua/security/

http://html.alardo.com.ua/security/inner.html

Будет еще одна страница шбалонная(Текстовая).

Нужно сделать быстро. Страницы все типовые.

7 лет назад
xilecewepo
39 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
kaktus_dm
Дмитрий 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$60
3 дня
Дмитрий действительно проффессионал своего дела. Сделал быстро, качественно. Продолжаем работу дальше по новым проектам. Спасибо
Замечательно поработали, корректная постановка задачи, адекватная коммуникация, своевременная оплата.
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