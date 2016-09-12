Натянуть верстку на WP

Нужно сделать верстку сайта под CMS Simpla. Главная + 6 внутренних страниц сайта. Шаблон дизайна главной страницы: [url=http://s013.radikal.ru/i322/1606/39/1017a908346e.jpg]http://s013.radikal.ru/i322/1606/39/1017a908346e.jpg[/url] Нужно сделать ховеры. Интеграция в CMS Simpla, полная адаптивность сайта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовая верстка, нужно ее одеть на Wordpress. От вас цена и сроки.
http://html.alardo.com.ua/security/
http://html.alardo.com.ua/security/inner.html
Будет еще одна страница шбалонная(Текстовая).
Нужно сделать быстро. Страницы все типовые.
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