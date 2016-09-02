Адаптивная верстка

HTML-версткаЗакрыт6 заявок315 просмотров
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Адаптивная верстка и установка на движок 

Сверстать лэндинг и установить на движок.  

Верстка должна быть адаптивной, валидной, кроссбраузерной, семантической.  

Чистый код, должна быть внедрена микроразметка schema.org и выполнена минификация HTML, CSS, JavaScript  

Предпочтительные движки: WP или UMI.  

ссылка на тз https://yadi.sk/i/oYRC_0jKuhdTN  

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7 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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