Есть готовый сайт http://balticmc.ru/new/ (лендинг пейдж). Нужно переделать верстку, сделать его адаптивным(Bootstrap) 1.Используя Bootstrap оптимизировать верстку сайта для мобильных устройств (на текущий момент - содержимое некорректно масштабируется). 2.Не использовать различные CMS, SQL- базы данных и проч.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Адаптивная верстка и установка на движок
Сверстать лэндинг и установить на движок.
Верстка должна быть адаптивной, валидной, кроссбраузерной, семантической.
Чистый код, должна быть внедрена микроразметка schema.org и выполнена минификация HTML, CSS, JavaScript
Предпочтительные движки: WP или UMI.
ссылка на тз https://yadi.sk/i/oYRC_0jKuhdTN
Пишем цены, сроки, и скайпы ,
Кто просит предоплату , просьба , не писать!
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