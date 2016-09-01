Сделать адаптивную верстку на работающем сайте WP

Нужно сделать сортировку блоков с изображениями. Почти то, что нужно в результате получить можно увидеть здесь http://drumshop.ru/snares/wood/#brand=all;sort=top покликайте по названиям брендов и способам сортировки. Только нужно иметь возможность выбрать одновременно один-два (и более) бренда и один-два (и ...