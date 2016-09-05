BootStrap3 сортировка блоков с изображениями

Нужно сделать сортировку блоков с изображениями.

Почти то, что нужно в результате получить можно увидеть здесь http://drumshop.ru/snares/wood/#brand=all;sort=top

покликайте по названиям брендов и способам сортировки. Только нужно иметь возможность выбрать одновременно один-два (и более) бренда и один-два (и более) метода сортировки (если смотреть по этому примеру).

В этом примере при клике по изображению открывается страница, а мне нужно сделать чтобы при клике по изображению открывалось увеличенное изображение, которое можно перемещать по странице и рядом с которым можно открыть ещё несколько больших изображений и двигать их по странице, как в этом примере http://www.03www.ru/fotogaler/fg-017.html#prim

Сетка - bootstrap3.

по 6 изображений в строке, несколько строк

Примерный вид во вложении.

Нужно иметь возможность в коде страницы добавлять/удалять/изменять названия коллекций и цветов, т.е. список

параметров для сортировки (список коллекций и список и цветов) будет выводиться средствами CMS и не нужно «зашивать» названия коллекций и цветов во внешние файлы.

Нужна "голая" страница (т.е. без дизайна) - кнопки коллекций, кнопки цветов (работают как чекбоксы).