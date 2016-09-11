Выполнить адаптивную верстку

Есть срочный заказ, сделать надо за сутки, прилагаю скриншоты нужных страниц. Делать нужно НЕ ВСЕ, пишите только сразу ценник за то, что успеете до завтра 16 МСК. Главная страница - обязательна. Верстать надо адаптивно, можно bootstrap. ...