Выполнить адаптивную верстку

HTML-версткаЗавершен26 заявок332 просмотра
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Выполнить адаптивную верстку с анимационными эффектами, главная + 5 вложенных.  При реализации анимации, необходимо использование JS и jQuery библиотек.

Детали (макеты и ТЗ) отправлю при личной переписке.

Пишите свои тарифы и ориентировочные сроки.

7 лет назад
VadossM
41 годИспания
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Strukov
44 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$80
3 дня
Отличный специалист! Все было сделано четко в оговоренные сроки. Очень понравилось исполнение, - строгое соблюдение ТЗ плюс немного креатива именно там там где он был нужен. Рекомендую.
Очень точное ТЗ, грамотный заказчик, оплата своевременная. Рекомендую.
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