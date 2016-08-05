Front end developer
· JavaScript,JQuerry
· GIT
· Excellentskills XHTML, HTML5, CSS3, CSS2
· Fast, valid, semantic markup
· Cross-browser,responsive and adaptive layout
- Following fundamental W3C standards
- Good knowledge of Photoshop
- Pixel-Perfect layout
- SASS basic skills
Портфолио
- Логистическая компания180 просмотров
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Отзывы заказчиков
$80
10 баллов
7 лет назад
Отличный специалист! Все было сделано четко в оговоренные сроки. Очень понравилось исполнение, - строгое соблюдение ТЗ плюс немного креатива именно там там где он был нужен. Рекомендую.
Ответный отзыв
Очень точное ТЗ, грамотный заказчик, оплата своевременная. Рекомендую.
$50
10 баллов
7 лет назад
Работа выполнена в срок и качествено. Очень доволен.
Ответный отзыв
Было очень приятно сотрудничать. Рабочие моменты решались быстро. Буду рад выполнить новые проекты.
$150
10 баллов
7 лет назад
Все очень быстро, качественно, с терпением и пониманием, что немаловажно! Всё сделано на отлично в строго оговоренные сроки. Исключительно положительные впечатления от сотрудничества. Спасибо. Рекомендую.
Ответный отзыв
Было очень приятно сотрудничать. С самого начала было чётко поставленное ТЗ. Рабочие моменты решались быстро. Я рад, что получил этот проект. Буду рад выполнить новые проекты.
HTML-верстка
3 отзыва
$10/час
от $10от 1 часа
#775
Веб-программирование
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 часа
#1900