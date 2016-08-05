Strukov

Вячеслав Strukov

 
44 годаУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Front end developer

·        JavaScript,JQuerry

·        GIT

·        Excellentskills XHTML, HTML5, CSS3, CSS2

·        Fast, valid, semantic markup

·        Cross-browser,responsive and adaptive layout

  • Following fundamental W3C standards
  • Good knowledge of Photoshop
  • Pixel-Perfect layout
  • SASS basic skills
JavascriptHTMLSASSPhotoshopGit
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Отзывы заказчиков
VadossM
41 годИспания
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$80
10 баллов
7 лет назад
Выполнить адаптивную верстку
Отличный специалист! Все было сделано четко в оговоренные сроки. Очень понравилось исполнение, - строгое соблюдение ТЗ плюс немного креатива именно там там где он был нужен. Рекомендую.
Очень точное ТЗ, грамотный заказчик, оплата своевременная. Рекомендую.
Ответный отзыв
ermolchev
48 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Готовый дизайн лендинга из формата psd перенести на действующий сайт
Работа выполнена в срок и качествено. Очень доволен.
Было очень приятно сотрудничать. Рабочие моменты решались быстро. Буду рад выполнить новые проекты.
Ответный отзыв
kleva
36 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$150
10 баллов
7 лет назад
Верстка полноценного сайта. Адаптивный дизайн.
Все очень быстро, качественно, с терпением и пониманием, что немаловажно! Всё сделано на отлично в строго оговоренные сроки. Исключительно положительные впечатления от сотрудничества. Спасибо. Рекомендую.
Было очень приятно сотрудничать. С самого начала было чётко поставленное ТЗ. Рабочие моменты решались быстро. Я рад, что получил этот проект. Буду рад выполнить новые проекты.
Ответный отзыв
HTML-верстка
3 отзыва
$10/час
от $10от 1 часа
#775
Веб-программирование
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 часа
#1900