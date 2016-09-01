Адаптивная верстка и установка на движок

Верстка 5 страниц не сложного макета по Html-5 1)поставить движок на хост и установить шаблон. 2)Внести поправки указанные в Тз 3)Адаптировать верстку под мобильные телефоны 4)Настроить нужные плагины
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сверстать лэндинг и установить на движок.
Верстка должна быть адаптивной, валидной, кроссбраузерной, семантической.
Чистый код, должна быть внедрена микроразметка schema.org и выполнена минификация HTML, CSS, JavaScript
Предпочтительные движки: WP или UMI.
бюджет 3000 р.
срок от вас.
поэтапная оплата.
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