Вёрстка простого макета c Twitter Bootstrap

Необходимо сверстать макет из трёх страниц: главная, страница списка, внутреняя страница.

Требования:

1. Вёрстка должна быть адаптивной, максимальная ширина - 1980, минимальная - 350px.

2. Необходимо использовать сетку twiter bootstrap.

3. При сужении окна, элементы выстраиваются друг под друга, картинки также должны реагировать на уменьшение и на увелечение.

4. Вёрстка должна быть кроссбраузерной (Вёрстка должна проходить тестирование сервисами по проверки кроссбраузерности).

5. Вёрстка должна проходить валидацию html5 Без ошибок (Варнинги и нотайсы допускаются, но немного).

6. Необходимо разделить css файл на 3 части:

6.1 Первая часть это grid.css, в котором всё что касается кроссбраузерности и адаптивности.

6.2 Вторая часть это style.css - тут описание всех элементов и так далее.

6.3 Третья часть это skin.css - тут описание только цвета + путь к картинке логотипа (Причём обязательно с комментарием, чтобы можно было понять).

7. Вёрстка должна быть блочная.

8. В вёрстке должны быть Коментарии - где открывается блок и где заканчивается + название блока.

9. В вёрстке должны быть легко извлекаемые блоки и обьекты, так что бы было легко создать новый блок, просто его скопировав и заполнив другим содержимым.