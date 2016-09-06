Вёрстка простого макета c Twitter Bootstrap

Верстка 5 страниц не сложного макета по Html-5 1)поставить движок на хост и установить шаблон. 2)Внести поправки указанные в Тз 3)Адаптировать верстку под мобильные телефоны 4)Настроить нужные плагины
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Необходимо сверстать макет из трёх страниц: главная, страница списка, внутреняя страница.
Требования:
1. Вёрстка должна быть адаптивной, максимальная ширина - 1980, минимальная - 350px.
2. Необходимо использовать сетку twiter bootstrap.
3. При сужении окна, элементы выстраиваются друг под друга, картинки также должны реагировать на уменьшение и на увелечение.
4. Вёрстка должна быть кроссбраузерной (Вёрстка должна проходить тестирование сервисами по проверки кроссбраузерности).
5. Вёрстка должна проходить валидацию html5 Без ошибок (Варнинги и нотайсы допускаются, но немного).
6. Необходимо разделить css файл на 3 части:
6.1 Первая часть это grid.css, в котором всё что касается кроссбраузерности и адаптивности.
6.2 Вторая часть это style.css - тут описание всех элементов и так далее.
6.3 Третья часть это skin.css - тут описание только цвета + путь к картинке логотипа (Причём обязательно с комментарием, чтобы можно было понять).
7. Вёрстка должна быть блочная.
8. В вёрстке должны быть Коментарии - где открывается блок и где заканчивается + название блока.
9. В вёрстке должны быть легко извлекаемые блоки и обьекты, так что бы было легко создать новый блок, просто его скопировав и заполнив другим содержимым.
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