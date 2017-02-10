Люблю делать свою работу идеально до последнего штриха.
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 9+, Safari 5+, Opera 28+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Responsive.
- Bootstrap 3.
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
- SEO-верстка.
- Адаптация / внедрение плагинов.
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
- Реализация pixel perfect.
- Владение языками программирования PHP, JS (JQuery, Ajax), SQL.
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Низкие цены.
- Постоянный контакт (24 часа/сутки).
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- Карта Приватбанк.
- WebMoney (WMZ, WMR, WMU).
- Яндекс деньги.
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$250
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Портфолио
- Запускатор146 просмотров
- Сыромания159 просмотров
- Metallgilde142 просмотра
- Акадо Телеком187 просмотров
- ПрофСтайл132 просмотра
- AustriaDay112 просмотров
Отзывы заказчиков
$250
10 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$70
10 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$110
3 балла
7 лет назад
На жаль, оцінити роботу не зміг. Виконавець просто пропав в день, коли потрібно було здати проект. Вже п'ятий день не відповідає ні в скайпі, ні на телефон, вказаний у профілі.
Ответный отзыв
Хороший заказчик.
$100
10 баллов
7 лет назад
Толковый исполнитель. В WP отлично разбирается, сделал прекрасный адаптив. Все за разумные деньги. Рекомендую
Ответный отзыв
Спасибо Алексею за проект, четкое тз, минимальное количество правок, быстрая оплата. Все на высшем уровне. Таких бы клиентов по больше.
$100
10 баллов
7 лет назад
Дмитрий отличный и быстрый специалист, точные сроки и нужное качество – рекомендую, продолжим работать.
Ответный отзыв
Доволен сотрудничеством с Алексеем. Сразу было предоставлено грамотное и понятное техническое задание. Возникшие вопросы, были согласованы достаточно быстро. Оплата была произведена в полном объеме, как договаривались. Рекомендую Алексея, как ответственного и пунктуального заказчика.
HTML-верстка
15 отзывов
$10/час
от $10от 1 часа
нет рейтинга