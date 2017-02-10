kaktus_dm

Дмитрий kaktus_dm

 
31 годУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Люблю делать свою работу идеально до последнего штриха.

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 9+, Safari 5+, Opera 28+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Responsive.
  • Bootstrap 3.
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • SEO-верстка.
  • Адаптация / внедрение плагинов.
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
  • Реализация pixel perfect.
  • Владение языками программирования PHP, JS (JQuery, Ajax), SQL.
Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Низкие цены.
  • Постоянный контакт (24 часа/сутки).
  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:

  • Карта Приватбанк.
  • WebMoney (WMZ, WMR, WMU).
  • Яндекс деньги.
PHPJavascriptAndroidHTMLiOSBootstrapjQueryAjaxSQL
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$250
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
oksanamerkulova
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
$250
10 баллов
6 лет назад
Сверстать по psd-макетам и посадить на wordpress-сайт
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
svs000
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$70
10 баллов
6 лет назад
Адаптивная верстка лендинга
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Rulya_CRX
Руслан 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$110
3 балла
7 лет назад
Адаптивна HTML-верстка
На жаль, оцінити роботу не зміг. Виконавець просто пропав в день, коли потрібно було здати проект. Вже п'ятий день не відповідає ні в скайпі, ні на телефон, вказаний у профілі.
Хороший заказчик.
Ответный отзыв
magicshop
Алексей 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Верстка + натяжка на WP
Толковый исполнитель. В WP отлично разбирается, сделал прекрасный адаптив. Все за разумные деньги. Рекомендую
Спасибо Алексею за проект, четкое тз, минимальное количество правок, быстрая оплата. Все на высшем уровне. Таких бы клиентов по больше.
Ответный отзыв
Woltik
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Сверстать и натянуть на WordPress
Дмитрий отличный и быстрый специалист, точные сроки и нужное качество – рекомендую, продолжим работать.
Доволен сотрудничеством с Алексеем. Сразу было предоставлено грамотное и понятное техническое задание. Возникшие вопросы, были согласованы достаточно быстро. Оплата была произведена в полном объеме, как договаривались. Рекомендую Алексея, как ответственного и пунктуального заказчика.
Ответный отзыв
HTML-верстка
15 отзывов
$10/час
от $10от 1 часа
нет рейтинга