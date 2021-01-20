Хороший дизайн не заметен, он не мешает вашей аудитории сделать правильный выбор, а только помогает ответить на все вопросы и развеять сомнения. Мы занимаемся тем, что делаем такой дизайн.
«Дерум» – комната дизайна, куда вы можете обратиться для решения разных задач вашего бизнеса, обычно к нам приходят, когда нужно что-то рассказать своим клиентам, оказать дизайн-поддержку для e-commerce или вывести новый или старый продукт или услугу на рынок, презентовать его «по человечески», «ну, чтобы красиво было и понятно», «и стильно кончно, как же без этого», вообщем, мы делаем хороший, работающий и понятный дизайн для бизнеса.
Ваша компания особенная и отличается от других, у нее есть свое собственное, неповторимое лицо, которым стоит гордиться. Мы в «Деруме» очень это ценим и сохраняем вашу уникальность во всех наших общих проектах, либо полностью меняем ваше визуальное позиционирование на новое, более понятное и человечное, это поможет вашим клиентам наладить общий язык с вашей компанией или брендом в целом.
Основное направление деятельности – оперативная дизайн-поддержка для интернет-магазинов и другого бизнеса.
Telegram: @deroom
Skype: DeRoom Design
Почта: [email protected]
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