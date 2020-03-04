Сверстать и поставить на Wordpress сайт

$160
HTML-версткаЗавершен11 заявок272 просмотра
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Всем привет. Нужно сделать на вордпрессе сайт. Есть дизайн основных страниц, нужно все сверстать в точности как на макетах, чтобы ничего не ехало и не плыло. Нужно и под десктоп и под мобилу (ширина дизайна макетов для мобильников 320 (нужно чтобы на экранах, которые шире не было никаких белых полей по краям а все хорошо тянулось и пиксели не плыли). 

Есть страница с каталогом продукции (это не интернет-магазин и там не будет никаких корзин и прочего, нужен качественный каталог с хорошим поиском по продуктам). 

Нужно чтобы на сайте все можно было редактировать, добавить и поменять, все это учесть.

Нужно заполнить каталог теми товарами, которые в таблице со всеми характеристиками (Атлас без цен). 

Страница самого товара нужны по принципу как тут: http://www.flexicare.com.ua/ru/category/vzroslie-konturi

Т.е. 1 освновной товар и снизу таблица в стиле сайта с данными + фото.

Постоплата. Сначала тестируем у вас все, пробуем, смотрим чтобы все работало, хорошо отображалось, искалось. В итоге нужнен будет архив сайта и базу. 

Нужно поставить все самые основные плагины для вордпресса чтобы с ним в дальнейшем можно было спокойно работать (сами предложите пожалуйста).

Сегодня к вечеру скину еще виде тз, по сути тоже самое, что и здесь но подробнее. Пока собираю заявки от людей, которые понимают задачу.

WordPress
4 года назад
Woltik
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
tkachuk_v
30 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$160
5 дней
WMZ
Спасибо большое Владиславу за работу про программированию сайта, прекрасно и с пониманием справился со всеми задачами, советую как ответственного и человечного специалиста по разработке.
Сотрудничеством доволен. Алексей, отличный заказчик и приятный человек. Предоставил чёткое ТЗ и постоянно был на связи. Это первый, и надеюсь не последний, совместный проект:) Однозначно, рекомендую!
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