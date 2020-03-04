Сверстать и поставить на Wordpress сайт

Добрый день. На данный момент 14 стр. в Figma. (еще будет 8 стр.). Три расширения 1440, 768 и 320 (на больших экранах всё остается в контейнере 1440). Верстка должна быть по брейкпоинтам и кроссбраузерная начиная с ie11. CMS не нужна. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет. Нужно сделать на вордпрессе сайт. Есть дизайн основных страниц, нужно все сверстать в точности как на макетах, чтобы ничего не ехало и не плыло. Нужно и под десктоп и под мобилу (ширина дизайна макетов для мобильников 320 (нужно чтобы на экранах, которые шире не было никаких белых полей по краям а все хорошо тянулось и пиксели не плыли).
Есть страница с каталогом продукции (это не интернет-магазин и там не будет никаких корзин и прочего, нужен качественный каталог с хорошим поиском по продуктам).
Нужно чтобы на сайте все можно было редактировать, добавить и поменять, все это учесть.
Нужно заполнить каталог теми товарами, которые в таблице со всеми характеристиками (Атлас без цен).
Страница самого товара нужны по принципу как тут: http://www.flexicare.com.ua/ru/category/vzroslie-konturi
Т.е. 1 освновной товар и снизу таблица в стиле сайта с данными + фото.
Постоплата. Сначала тестируем у вас все, пробуем, смотрим чтобы все работало, хорошо отображалось, искалось. В итоге нужнен будет архив сайта и базу.
Нужно поставить все самые основные плагины для вордпресса чтобы с ним в дальнейшем можно было спокойно работать (сами предложите пожалуйста).
Сегодня к вечеру скину еще виде тз, по сути тоже самое, что и здесь но подробнее. Пока собираю заявки от людей, которые понимают задачу.
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужна верстка главной страницы сайта Макет прорисован в figma Требование по верстке 1. Валидная, кроссбраузерная верстка.2. Верстать без использования фреймворков.3. Адаптивная верстка.4. Активно использовать flex (float, position и display: inline-block использовать в случае крайней необходимости).5. Для классов и ...HTML-верстка2 исполнителяЗакрытнет даты
- $310
Нужно сверстать лендинг магазина, использовать Bootstrap для максимальной совместимости верстки.Исходники на FigmaСроки 1 неделяHTML-верстка42 заявкиЗакрыт4 года назад
- $5
Есть сайт на html (1-страничник) есть формы где необходимо указать телефон сейчас в форме помещаются только 9 цифр, надо 12 и в каждой форме должен стоять + в начале введения телефона т.е. человек должен понять что ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт4 года назад
- $100
Детали проекта уже обсудилиЗавершен4 года назад
Добрый вечер! Нужно сверстать лендинг пк, планшеты, мобилка. Особенности: - 2 вида первых экрана - Блок квиз - php интеграция форм с CRM (Битрикс), есть свой скрипт форм, нужно только прописать. ТЗ будет позже. Дизай в Sketch, верстка из Zeplin. Макет дизайна ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день. На данный момент 14 стр. в Figma. (еще будет 8 стр.). Три расширения 1440, 768 и 320 (на больших экранах всё остается в контейнере 1440). Верстка должна быть по брейкпоинтам и кроссбраузерная начиная с ie11. CMS не ...HTML-верстканет заявокЗакрыт4 года назад
Есть отрисованный "термометр", нужно сверстать пустую страницу с анимацией (как планка двигается по шкале) Сделать в нескольких вариантах (горизонтальный и вертикальный) Сценарий для анимации - открываем страницу, шкала двигается равномерно/плавно от точки x к точке y. ...Завершен4 года назад
Группа компаний "Эксперт" включает в себя несколько компаний, связанных с дистанционным обучением детей и взрослых.Сейчас нам требуется "Технический специалист". Дистанционная работа. [b]Требования:[/b] [list][*]Базовые знания html, css[*]Работа с хостингом, ftp, доменами[*]Желателен опыт работы с конструкторами сайтов PlatformaLP, Tilda ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт4 года назад
[url=http://1servisniy.ru/]http://1servisniy.ru/[/url] отверстать сайт 1)КРАТКИЙ СПИСОК ПОПУЛЯРНЫХ УСЛУГ сделать текстовым, расширить список 2)сделать кликабельными сертификаты, увеличить их количество 3)сделать слайдшоу на главной фотографии 4)поменять ссылки в шапке и футереЗавершен4 года назад