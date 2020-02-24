Внести мелкие правки в форму обратной связи

Есть сайт на html (1-страничник)

есть формы где необходимо указать телефон сейчас в форме помещаются только 9 цифр, надо 12 и в каждой форме должен стоять + в начале введения телефона т.е. человек должен понять что тел вводится в международном формате.

+ сделать красивое подтверждение об отправке письма с кнопкой закрытия и возращения на главную страницу

пациент - limobus.of.by