Группа компаний "Эксперт" включает в себя несколько компаний, связанных с дистанционным обучением детей и взрослых.Сейчас нам требуется "Технический специалист".

Дистанционная работа.

Требования:

Базовые знания html, css

Работа с хостингом, ftp, доменами

Желателен опыт работы с конструкторами сайтов PlatformaLP, Tilda и платформой GetCourse

Желателен опыт работы с CMS Wordpress

Условия работы:

Работа дистанционная

5 дней в неделю, с 9:00 до 18:00 по Мск

Заработная плата обсуждается с кандидатами в зависимости от их профессионального опыта

Обязанности:

Внесение изменений в html файлы (вставлять формы, менять текст и др)

Работа с хостингом, ftp, доменами

Работа с конструкторами сайтов

Работа с платформой GetCourse (работа с курсами, продуктами, процессами и тд)

Работа в CMS Wordpress

В откликах укажите свой опыт работы с HTML и различными CMS.

Также расскажите чем сейчас занимаетесь: где работаете, учитесь и тд.