[url=http://1servisniy.ru/]http://1servisniy.ru/[/url] отверстать сайт 1)КРАТКИЙ СПИСОК ПОПУЛЯРНЫХ УСЛУГ сделать текстовым, расширить список 2)сделать кликабельными сертификаты, увеличить их количество 3)сделать слайдшоу на главной фотографии 4)поменять ссылки в шапке и футере
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Группа компаний "Эксперт" включает в себя несколько компаний, связанных с дистанционным обучением детей и взрослых.Сейчас нам требуется "Технический специалист".
Дистанционная работа.
Требования:
- Базовые знания html, css
- Работа с хостингом, ftp, доменами
- Желателен опыт работы с конструкторами сайтов PlatformaLP, Tilda и платформой GetCourse
- Желателен опыт работы с CMS Wordpress
Условия работы:
- Работа дистанционная
- 5 дней в неделю, с 9:00 до 18:00 по Мск
- Заработная плата обсуждается с кандидатами в зависимости от их профессионального опыта
Обязанности:
- Внесение изменений в html файлы (вставлять формы, менять текст и др)
- Работа с хостингом, ftp, доменами
- Работа с конструкторами сайтов
- Работа с платформой GetCourse (работа с курсами, продуктами, процессами и тд)
- Работа в CMS Wordpress
Также расскажите чем сейчас занимаетесь: где работаете, учитесь и тд.
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