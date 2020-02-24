Необходимо заверстать полную копию Sixt.com 1. Адекватный и логичный код верстки 2. Bootstrap 3. Scss 4. Респонсив 5. Или Pure js или jquery
Сменить цвет для текста в меню и задний фон в подменю сайта[WordPress]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо изменить цвет текста и заднего фона в десктопном и мобильном меню сайта, не затронув при этом остальные элементы дизайна.
ВАЖНО! Оплата заказа только PAYPAL (либо на сайте) =(
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