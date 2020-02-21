Вёрстка лендинга.

$150
HTML-версткаЗакрыт60 заявок666 просмотров
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Десктоп - https://vk.cc/aoAm4P

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В откликах пожалуйста прикрепите ваше портфолио, сроки выполнения, уточните используете ли фреймворки или же всё ручками, будет ли js.

4 года назад
guest_15711415125848
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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