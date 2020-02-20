Нужна верстка для большого количества шаблонов, одного проекта. Желательно, не один верстальщик а команда Все детали проекта в личном общении
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Верстка сайта на вордпресс задание и макеты в приложения
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