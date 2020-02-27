Адаптировать сайт на вордпресс

Есть сайт на вордпресс не большой каталог http://rst.group

Нужно сделать его адаптивным. Задатки там есть но некоторые элементы криво, макетов нет, можно под резину сделать, все на ваше усмотрение лижбы во всех разрешениях выглядел корректно. Если что в ходе работы будем давать комменарии. .

От вас хочу услышать бюджет и сроки. Приступить нужно сегодня.

Отталкиваться буду от бюджета так как дальше есть еще правки, сейчас пока первый этап.

пишите контакты телеграмм для связи.