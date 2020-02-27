Адаптировать сайт на вордпресс

HTML-версткаЗавершен12 заявок249 просмотров
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Есть сайт на вордпресс не большой каталог http://rst.group

Нужно сделать его адаптивным. Задатки там есть но некоторые элементы криво, макетов нет, можно под резину сделать, все на ваше усмотрение лижбы во всех разрешениях выглядел корректно. Если что в ходе работы будем давать комменарии. .

От вас хочу услышать бюджет и сроки. Приступить нужно сегодня.

Отталкиваться буду от бюджета так как дальше есть еще правки, сейчас пока первый этап.

пишите контакты телеграмм для связи.

4 года назад
al3kseyp3tr0v
Максим 
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
61 отзыв(-4)
Выбранный исполнитель
kreotib
28 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$20
1 день
Все отлично. С работой справился раньше оговоренных сроков. Теперь продолжаем сотрудничество!
Четкая постановка задачи, быстрая оплата, рекомендую.
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