Необходимо сверстать 5 PSD шаблонов на CSS / HTML

- Нужно сокращение классов (не wrapper а wrap, не header, а head)

- Для быстрых отрисовок не допускается использования конструкции li.class_li a{}

- Не допускается использование CSS и JS фреймворков

- Все скрипты JS нужны на чистом коде, без использования jQuery

- Изначально нужно сверстать мобильную версию и потом через @media (max-width:) адаптировать под ПК.

- Нужно сделать общий файл CSS (который сможем подключать в шапке) и дополнительные стили для каждой станицы в отдельных файлах, чтобы не грузить основной каркас лишним кодом. Для примера style.css / catalog.css / page.css / 404.css

Срок реализации 7 дней

макеты пк версии прилагаю

мобильная только в psd пока