Верстка сайта

Необходимо сверстать макет (Фигма) и натянуть на любую CMS. Одностраничный сайт, адаптивность. Пять экранов, два из которых шапка и подвал. Функционал: слайдер, форма обратной связи (mail). Макет и детали скинем заинтересованным, оставившим заявку здесь. Требований к crm нет, к ...