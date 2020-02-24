Внести мелкие изменения на странице

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HTML-версткаЗавершен22 заявки490 просмотров
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4 года назад
pirog-oss
37 летРоссия
4 года в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
RoKsetup
Евгений 
42 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$10
1 день
WMZ
Работа выполнена качественно и в срок, учтены все пожелания. Оперативная обратная связь. Рекомендую!
Анастасия, отличный заказчик. ТЗ составлено грамотно и понятно. Всегда на связи, оплата произошла сразу после выполнения задачи. Всем таких заказчиков, Рекомендую!
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