Верстка внутренних страниц сайта на joomla 3.9 (не html)

Добрый день!

Имеется сайт на последней версии джумлы с готовой адаптивной главной и не корректными (не по макету) внутренними страницами, которые нужно переделать.

test.noversus.ru/ (при работе предоставим архив)

Необходима верстка существующих внутренних страниц сайта в пк виде в соответствии с макетами (для оценки jpg, при работе предоставим psd). Обратите внимание, что в макете карточки товара есть калькулятор – его делать НЕ нужно (уже есть на сайте). Программинга нет.

Верстка должна быть кроссбраузерной (последние версии, без фанатизма) и максимально соответствовать макету.

Макет в разрешении 1920. ПК вид – подразумеваем верстку в этом разрешении. При сжатии (адаптиве) правок НЕ делаем, это будет отдельная задача. Но при верстке пк вида всё же стараемся соблюдать процентную верстку (22% width и подобное), а не пиксельную (343px width).