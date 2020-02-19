Верстка лендинга

Есть сайт на cms Drupal У него на главной странице нужно сделать блок с табами, в каждом табе будет карусель с товарами вот тз https://docs.google_com/document/d/1lvz1pm6OU7Z7kdXvDqMTPGoxgKtq14JdjOvLCFVbcRg/edit?usp=sharing Пишите цену и сроки