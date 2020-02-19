ITarti

Дарья ITarti

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Классная адаптивная вёрстка сайтов с большим количеством анимации!

Специализируюсь на сложных флагманских проектах.

У меня большой опыт вёрстки, что позволяет быстро выполнять проекты, и обеспечивать отличный уровень качества при умеренных ценах!

Гибкий подход к каждому заказчику. По желанию возможно использование LESS

Аккуратный, хорошо структурированный код. 

Вёрстка обязательно проходит этап тестирования в различных браузерах и на устройствах!

Обеспечиваю точное соответствие макетам.

Имею опыт разработки back-end (Битрикс, Wordpress).

Ответственное отношение к договорённостям!

Контакты:

Почта - [email protected]

Skype - ITarti

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Отзывы заказчиков

microscript
Игорь 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Верстка адаптив
Работа выполнена на отлично и в сроки. Рекомендуем!
Очень довольна сотрудничеством! Заказчик приятный в общении. Адекватные задачи с чёткой формулировкой, о всех особенностях проекта предупредил заранее. Быстро согласовал и оплатил всё в полном объеме, даже с небольшим бонусом. Рекомендую!
Ответный отзыв
DeGe
41 год
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$24
10 баллов
5 лет назад
Верстка лендинга
Дарья делала верстку лендинга. Отличная работа, выполнено в срок и качественно. Рекомендую.
Отличный заказчик! Четкая постановка задачи, оплата вовремя. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
HTML-верстка
2 отзыва
$4/час
от $4от 1 дня
нет рейтинга