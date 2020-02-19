Очень довольна сотрудничеством! Заказчик приятный в общении. Адекватные задачи с чёткой формулировкой, о всех особенностях проекта предупредил заранее. Быстро согласовал и оплатил всё в полном объеме, даже с небольшим бонусом. Рекомендую!