Классная адаптивная вёрстка сайтов с большим количеством анимации!
Специализируюсь на сложных флагманских проектах.
У меня большой опыт вёрстки, что позволяет быстро выполнять проекты, и обеспечивать отличный уровень качества при умеренных ценах!
Гибкий подход к каждому заказчику. По желанию возможно использование LESS.
Аккуратный, хорошо структурированный код.
Вёрстка обязательно проходит этап тестирования в различных браузерах и на устройствах!
Обеспечиваю точное соответствие макетам.
Имею опыт разработки back-end (Битрикс, Wordpress).
Ответственное отношение к договорённостям!
Контакты:
Почта - [email protected]
Skype - ITarti
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Портфолио
- Вёрстка интернет-магазина одежды97 просмотров
- Вёрстка для языкового клуба116 просмотров
- Вёрстка главной страницы для автомобильного центра145 просмотров
- Вёрстка сайта для медицинского центра121 просмотр
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
5 лет назад
Работа выполнена на отлично и в сроки. Рекомендуем!
Ответный отзыв
Очень довольна сотрудничеством! Заказчик приятный в общении. Адекватные задачи с чёткой формулировкой, о всех особенностях проекта предупредил заранее. Быстро согласовал и оплатил всё в полном объеме, даже с небольшим бонусом. Рекомендую!
$24
10 баллов
5 лет назад
Дарья делала верстку лендинга. Отличная работа, выполнено в срок и качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четкая постановка задачи, оплата вовремя. Рекомендую к сотрудничеству.
HTML-верстка
2 отзыва
$4/час
от $4от 1 дня
нет рейтинга