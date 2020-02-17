Верстка несложного лендинга

Требуется помощь программиста в верстке несложного лендинга.

Задача - верстка одной странички HTML + CSS, также подключить формы и прописать ключевые слова. Другими словами сайт под ключ.

Дизайн с нашей стороны в Figme и ТЗ. Такая работа есть у нас на постоянной основе.

При невысоких ценах, можем начать работу уже сегодня. Оплата сдельно на карту.