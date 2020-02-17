Верстка несложного лендинга

Необходимо сверстать 2 небольшие странички. ТЗ по ссылке - https://docs.google.com/document/d/1n4JgRMK81J3eRt9gecaSWOr7Tpray4T8Uep_M8ZZmKk/edit?usp=sharing Указывайте цену и сроки. Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется помощь программиста в верстке несложного лендинга.
Задача - верстка одной странички HTML + CSS, также подключить формы и прописать ключевые слова. Другими словами сайт под ключ.
Дизайн с нашей стороны в Figme и ТЗ. Такая работа есть у нас на постоянной основе.
При невысоких ценах, можем начать работу уже сегодня. Оплата сдельно на карту.
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