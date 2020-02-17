NETCAT CMS

Добрый день. Нужно: 1. Сверстать "Главная" [url=http://prntscr.com/r376nl]http://prntscr.com/r376nl[/url] и к ней мобилка [url=http://prntscr.com/r376t4]http://prntscr.com/r376t4[/url] 2. Сверстать "Посадочная страница" [url=http://prntscr.com/r377bb]http://prntscr.com/r377bb[/url] и мобилка к ней [url=http://prntscr.com/r377jg]http://prntscr.com/r377jg[/url] 3. Сделать переключалку языков 4. После верстки нужно провести натяжку, чтобы работали вот эти кнопки Дизайн [url=https://www.figma.com/file/dkUYmDjJK0PWSGob12hPjn/paycon?node-id=0%3A1]https://www.figma.com/file/dkUYmDjJK0PWSGob12hPjn/paycon?node-id=0%3A1[/url]