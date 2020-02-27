Нужно сверстать дизайн

Есть действующий сайт (не мой. адрес дам) Сайт простой, скачал его HTTrack-ом, локально сайт работает, но не всё... Мне нужно что бы работало всё как на сайте в сети: А именно 1) [b]Правильная работа "корзины"[/b] а) Подсчет ...