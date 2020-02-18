Адаптивная верстка лендинга

HTML-версткаЗавершен10 заявок313 просмотров
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Сверстать лендинг с адаптацией под телефон и планшет по теме продажа цветов.

Макеты отправлю исполнителю

4 года назад
guest_15818707379004
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Alexandermalev
26 летЭстония
4 года в сервисе
Был
12 дней назад
4 года назад
$10
2 дня
WMZ
Спасибо за работу, Александр! Всё поставленные задачи выполнены грамотно и в срок. Следующий раз буду обращаться к вам. Рекомендую, как отличного и пунктуального специалиста.
Хороший заказчик сделка прошла успешно. Предоставил все необходимые файлы для работы.
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