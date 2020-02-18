Адаптивная верстка лендинга

Макеты в JPG во вложении, исходники передам исполнителю. Там 16 страниц. Обычно платил верстальщикам 500 рублей час, по моим ощущениям там работы не более чем на 30 часов. Но оцените проект вы. Выбираю исполнителем тут, оплачиваю по ...
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Сверстать лендинг с адаптацией под телефон и планшет по теме продажа цветов.
Макеты отправлю исполнителю
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