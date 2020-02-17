Нужно отверстать 2 страницы

$15
HTML-версткаЗакрыт19 заявок278 просмотров
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Нужно отверстать 2 страницы на бустрапе. Оплата по факту выполнения или через БС. 

4 года назад
serg91100
Сергей 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
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    Добрый час. Нужно на сайте [url=https://ms-office-download.ru/microsoft-office-365/]https://ms-office-download.ru/microsoft-office-365/[/url] и таблице сделать кнопки примерно как тут word-load.com/word-2016.html https://yadi.sk/d/ihu702HAf6-c1w Сделать все адаптивно + сделать верстку исходной таблицы без ошибок. Жду ваших цен и контактов.

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