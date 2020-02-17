Правки по верстке.

HTML-версткаЗавершен11 заявок311 просмотров
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Добрый час. Нужно на сайте https://ms-office-download.ru/microsoft-office-365/ и таблице сделать кнопки примерно как тут word-load.com/word-2016.html https://yadi.sk/d/ihu702HAf6-c1w Сделать все адаптивно + сделать верстку исходной таблицы без ошибок.

Жду ваших цен и контактов.

4 года назад
nc2009
Петр 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
abdelyazy
Алексей 
23 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$3
1 день
WMZ
Бросил, не доделав работу, хотя деньги я ему заплатил вперед.
Кнопка не подошла на вашем сайте из-за стилей в вашем блоке. Всего доброго!
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