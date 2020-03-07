Верстка страниц для строительного сайта

нужно облегчить лендинг, потому что долго грузится сейчас. По работам: полностью делать верстку с нуля по старому дизайну
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Детали мы уже обговорили в личке
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