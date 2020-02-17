Сделать сайт mobile friendly

Макеты в JPG во вложении, исходники передам исполнителю. Там 16 страниц. Обычно платил верстальщикам 500 рублей час, по моим ощущениям там работы не более чем на 30 часов. Но оцените проект вы. Выбираю исполнителем тут, оплачиваю по ...