Верстка Лендинга

HTML-версткаЗакрыт21 заявка300 просмотров
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Необходимо сверстать лэндинг, верстка адаптивная и кроссбраузерная.  

Работа по безопасной сделке!  

Макет и детали по верстке в приложенном файле. Макет сделан профессионально на Figma , предоставим для верстки  все картинки, иконки, шрифты  и мобильную версию что бы ничего не выдумывать.  

От вас только верстка, натягивать на cms буде сами. 

4 года назад
sokol333
Соколов 
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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