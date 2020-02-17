Верстка Лендинга

Необходимо сверстать лэндинг, верстка адаптивная и кроссбраузерная.

Работа по безопасной сделке!

Макет и детали по верстке в приложенном файле. Макет сделан профессионально на Figma , предоставим для верстки все картинки, иконки, шрифты и мобильную версию что бы ничего не выдумывать.

От вас только верстка, натягивать на cms буде сами.