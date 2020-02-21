Верстка страницы каталога агрегатора

HTML-версткаЗавершен1 заявка140 просмотров
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Необходимо сверстать страницу каталога агрегатора.

ТЗ отправлю исполнителю

4 года назад
Streetmachine
Александр 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
ulitvinov
Юрий 
27 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$30
2 дня
WMZ
Работа выполнена более чем на "отлично" Спасибо за качественную работу. Рекомендую.
Отличный заказчик, очередной проект, и опять же все по высшему уровню!
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