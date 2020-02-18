Добавить блок на главную, CMS Drupal

Нужна верстка сложной формы (расписание). Маленькие кружочки на эскизах будут заменены на пиктограммы Колонки в расписании полностью независимы друг от друга, т.е. высота элементов в соседних колонках может быть полностью вразнобой. В каждой колонке, если не считать заголовок, ...
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Есть сайт на cms Drupal
У него на главной странице нужно сделать блок с табами, в каждом табе будет карусель с товарами
вот тз
https://docs.google_com/document/d/1lvz1pm6OU7Z7kdXvDqMTPGoxgKtq14JdjOvLCFVbcRg/edit?usp=sharing
Пишите цену и сроки
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