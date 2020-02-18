Добавить блок на главную, CMS Drupal

Нужна верстка сложной формы (расписание). Маленькие кружочки на эскизах будут заменены на пиктограммы Колонки в расписании полностью независимы друг от друга, т.е. высота элементов в соседних колонках может быть полностью вразнобой. В каждой колонке, если не считать заголовок, ...