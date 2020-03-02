Необходимо [b][u]доверстать[/u][/b] 3 адаптивные страницы на [b]bootstrap[/b] [b]4[/b] из psd (десктоп + мобильная). [b]Главная страница готова[/b], необходимо всё делать по аналогии: 1. Чистый html. 2. Использование библиотеки [b][u]bootstrap 4.[/u][/b] 3. Использование бесплатной версии библиотеки иконок [b][u]font awesome[/u][/b]. 4. Использование Sass. 5. Аккуратное ведение уже созданного ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна верстка сложной формы (расписание).
Маленькие кружочки на эскизах будут заменены на пиктограммы
Колонки в расписании полностью независимы друг от друга, т.е. высота элементов в соседних колонках может быть полностью вразнобой.
В каждой колонке, если не считать заголовок, два типа элементов:
1. Повторяющиеся через равные интервалы однотипные слоты расписания - могут отличаться текстом и цветом, в остальном идентичны в пределах колонки
2. Прямоугольники событий - могут быть произвольной высоты, и наползать друг на друга. Наверное, лучше их задавать абсолютным позиционированием.
Дату выбираем из dropdown box, т.е. календарь верстать не надо.
Выбранный исполнитель получит детальное ТЗ, а также, если нужно, эскиз в векторах. Выбор планируется сделать сегодня (18.02.2020) во второй половине дня.
Совместимость - Хромиум (примерно двухлетней давности), Хром, ФФ, ИЕ.
Нужно сделать две версии css: цветная - для работы, черно-белая - для печати.
Тестовые данные для верстки лучше если наберете сами, но могу сделать и я.
Общение - обычно телеграмм или скайп.
Оплата рубли, предпочтительно Сбербанк онлайн, возможно вебмани или яндекс деньги. Желательно без безопасной сделки. Оплата после завершения работы.
Предполагаю стоимость работ от 5000 до 15000 руб, зависит от заявок.
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