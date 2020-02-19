Нужно сделать главную страницу для ресторана.

Не смотря на маленький рейтинг, фрилансер имеет большой опыт за спиной, что доказывает его скорость работы, за несколько часов он сделал главную страницу без каких либо нареканий. Я ещё не видел такой скорость в верстке. Буду делать с ним остальные страницы сайта. Всем рекомендую обращаться к этому исполнителю. Быстро, качественно и без всяких проблем.