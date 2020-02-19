Нужно сделать главную страницу для ресторана.

$70
HTML-версткаЗавершен1 заявка216 просмотров
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Макет скину в psd, ищу опытного верстальщика для дальнейшей работы (Кто справиться с главной страницей, буду давать работу для следующих страниц). Также нужен адаптив и кроссбраузерность.

ОЧЕНЬ СРОЧНО( МАКСИМУМ НА РАБОТУ 2 ДНЯ )

4 года назад
yakovandre22
Андрей Яков 
41 годРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Innod
23 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$70
1 день
Не смотря на маленький рейтинг, фрилансер имеет большой опыт за спиной, что доказывает его скорость работы, за несколько часов он сделал главную страницу без каких либо нареканий. Я ещё не видел такой скорость в верстке. Буду делать с ним остальные страницы сайта. Всем рекомендую обращаться к этому исполнителю. Быстро, качественно и без всяких проблем.
Хороший заказчик, отлично поработали. Рекомендую!
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