Сверстать html-файл для рассылки

Здравствуйте. Нужно сделать для сайта обычный календарь дат, без особых заморочек, но с удалённым управлением Идея в чём: - на сайте гости должны видеть календарь со свободными/занятыми датами - управление свободно/занято осуществляется только мной мои идея очень похожа ...