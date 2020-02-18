Вёрстка на bulma из Figma, c привязкой геоданных - срочно!

В приложении - PSD макеты. Нужно сделать веб верстку, кросс браузерную, адаптивную (бутстрап), с методами и вызованим для последующего внедрения в CMS 1С-Битрикс. Страницу нужно будет смерджить (чтобы был единый файл стилей и полная совместомость) в ...