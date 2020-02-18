В приложении - PSD макеты. Нужно сделать веб верстку, кросс браузерную, адаптивную (бутстрап), с методами и вызованим для последующего внедрения в CMS 1С-Битрикс. Страницу нужно будет смерджить (чтобы был единый файл стилей и полная совместомость) в ...
Вёрстка на bulma из Figma, c привязкой геоданных - срочно!
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Вёрстка на bulma из Figma, c привязкой геоданных
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